Кремль пообещал принять меры по защите прав попавшего в плен в Донбассе россиянина

Россия примет меры по защите прав россиянина Виктора Агеева, который попал в плен в Луганской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будет ли Россия предпринимать усилия для возвращения Агеева из плена, передает телеканал «Дождь».

«Могу предположить, что, безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите законных прав (Агеев, — ред.)», — заявил Песков.

Напомним, 27 июня «Би-би-си» сообщила, что российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, попал в плен украинским войскам в Луганской области.

Позднее в Минобороны сообщили, что Агеев не служил по контракту в российской армии. По информации ведомства, он проходил срочную службу в российской армии, а в мае 2016 года уволился и перешел в запас.