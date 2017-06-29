Присяжные признали всех фигурантов дела об убийстве Немцова виновными

Присяжные признали всех фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова виновными.

Анзора и Шадида Губашевых признали виновными в слежке и сборе информации о политике и не заслуживающими снисхождения. Один из присяжных высказался против, остальные за.

Присяжные также посчитали виновным Темирлана Эскерханова (10 голосов против 2). Он, по мнению большинства присяжных, не заслуживает снисхождения.

Виновным признан и Хамзат Бахаев (он, по версии следствия, перевозил соучастников). По мнению 8 из 12 присяжных, он не заслуживает снисхождения.

При этом ранее присяжные сочли доказанной вину в непосредственном убийстве политика подсудимого Заура Дадаева.

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