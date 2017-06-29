Суд отклонил иск Дадина о передаче СМИ видеозаписей из ИК-7

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск активиста Ильдара Дадина, потребовашего признать незаконными действия трех ведомств, из-за которых в распоряжении СМИ оказались видеозаписи из карельской ИК-7, где он отбывал наказание. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Николай Зборошенко.

Речь идет о записях с камер видеонаблюдения, а также с видеорегистраторов, которые носят сотрудники колонии.

Дадин требовал взыскать с министерства финансов компенсацию морального ущерба в размере 350 тыс. руб.

Первоначально поводом для обращения в суд послужили пять сюжетов, которые вышли на телеканале РЕН-ТВ 6,7 и 8 февраля этого года. Позже они появились в эфире ВГТРК, в газете «Комсомольская правда» были опубликованы скриншоты. По словам защитника, публикации содержали порочащие активиста сведения.

«Это было сделано без его [Дадина] ведома, и, тем более, без его согласия», — отметил Зборошенко.

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По его словам, в процессе судебного разбирательства защита хотела «получить какие-то внятные объяснения от ФСИН, СК и прокуратуры, относительно того, как в распоряжении СМИ оказались видеозаписи, которые являются информацией ограниченного доступа и которые не подлежат распространению в принципе».

«Будем обжаловать, в том числе в Европейском суде по правам человека», — заявил адвокат.

6 апреля Общественная коллегия по жалобам на прессу Совета по правам человека (СПЧ) назвала сюжеты РЕН-ТВ про Дадина пропагандой, нарушающей этику и нормы права.

Всего в Европейский суд по правам человека направлено полтора десятка жалоб от Дадина. В частности, жалоба на условия содержания в колонии, на пытки, по факту и условиям этапирования в Карелию и на Алтай. Жалобы находятся либо в процессе регистрации, либо зарегистрированы, либо уже рассматриваются судом.