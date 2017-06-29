Максакова исключила политические мотивы в деле убийства Вороненкова

Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сбежавшего на Украину, Мария Максакова заявила, что не считает убийство ее мужа политическим. Об это она рассказала телеканалу «Дождь».

«Путину не нужно было это убийство», — сказала Максакова.

По ее мнению, убийство ее мужа могли заказать российские криминальные авторитеты, которым покровительствует ФСБ. Она уточнила, что заказчики могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепропетровска, в которую входили двое из трех предполагаемых исполнителей убийства.

Напомним, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил нападавшего. Позднее тот скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье «умышленное убийство».

Позже стало известно, что в экс-депутата стрелял гражданин Украины Павел Паршев, который ранее служил в одном из добровольческих украинских батальонов.

В Киеве выдвинули версию, что Паршев был завербован российскими спецслужбами и проходил обучение в российской школе диверсантов. В Кремле подобные утверждения назвали «абсурдом».

В свою очередь, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не исключил, что Киев предоставит российским следователям информации по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы.