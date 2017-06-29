Reuters сообщило о заражении компьютеров «Газпрома» вирусом Petya

Вирус-вымогатель Petya заразил компьютеры компании «Газпром». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве и участников расследования инцидента.

Агентство не уточняет, сколько компьютеров было заражено. В компании от комментариев отказались.

Ранее компьютеры десятков крупных компаний и госструктур в России и на Украине подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Позднее стало также известно об атаках на компьютеры в США, Индии и Китае.

Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, после чего на экране появляется требование перевести 300 долларов в биткоинах в качестве выкупа за возобновление работы.