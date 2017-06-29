Навального предупредили о возможной замене условного срока реальным

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупредила политика Алексея Навального о возможной отмене условного срока по делам «Кировлеса» и «Ив Роше», сообщила в твиттере пресс-секретарь Кира Ярмыш.

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В разговоре с «Новой газетой» Ярмыш рассказала, что информацию об этой ей передал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, который приходил сегодня к Навальному. Другие подробности не известны.

Сейчас Алексей Навальный находится в спецприемнике. Симоновский суд Москвы арестовал его на 30 суток за организацию несанкционированной акции против коррупции на Тверской улице в Москве. Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста с 30 до 25 суток.

Согласно действующему законодательству, если условно осужденного привлекут к административной ответственности, ему может быть вынесено предупреждение о возможности отмены условного осуждения. В случае систематических нарушений ФСИН может попросить суд о замене условного осуждения на реальный срок.

Напомним, в феврале Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, предприниматель Петр Офицеров получил четыре года условно. Их повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы.

В конце 2014 года Алексея и Олега Навальных признали винновыми в хищении 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании».