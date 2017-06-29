«Ведомости»: PR-директор «Мегафона» покинет компанию после твита о «малолетних дегенератах»

Директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов после отпуска покинет компанию, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, Лидову уже подыскивают замену. Эту информацию подтвердил человек, получивший предложение от HR-специалистов.

Собеседники газеты рассказали, что в компании были нарекании к работе Лидова. В частности, из-за того, что он долгое время совмещал должность PR-директора с работой в качестве ведущего на телевидении.

Кроме этого, в компании были недовольны стратегией, которую выбрал Лидов для освещения двух крупных аварий, в результате которых абоненты оператора не могли совершать звонки.

Последней каплей, по данным газеты, стал твит Лидова, в котором он назвал «малолетними дегенератами» участников протестной акции в Москве. Позже Лидов принес свои извинения за эти сообщения и удалил их из своего твиттера.

Лидов отказался комментировать газете «слухи о своем увольнении». В своем фейсбуке он написал, что это «чушь процентов на 80»: «отдельная просьба к «анонимным источникам». Если кто-то себя узнал в них — дайте мне знать, что это именно Вы».

Представитель «Мегафона» также не стал комментировать информацию об увольнении, но подтвердил, что PR-директор находится в отпуске.