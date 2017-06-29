Новым главой Балашихи может стать Сергей Юров

Новым главой городского округа Балашиха может стать действующий Реутова Сергей Юров. Об этом сообщает источник «Новой газеты».

На вопрос корреспондента о возможном назначении Юров предложил перезвонить ему в понедельник и подробнее пообщаться на эту тему.

33-летний Сергей Юров – член «Единой России», первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии. Возглавляет Реутов с 2014 года.

Напомним, 27 июня стало известно, что глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим его обязанности назначили первого заместителя главы администрации городского округа Балашиха Лилию Татевосян.

Отставка главы Балашихи произошла через несколько дней после закрытия мусорного полигона «Кучино», на который пожаловались местные жители в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев поехал на свалку и пообещал ее закрыть к 2019 году после строительства мусороперерабатывающего завода. Однако Путин потребовал в течение месяца закрыть мусорный полигон и подготовить документы в самое короткое время.

В 2011 году «Новая газета» публиковала расследование, посвященное возможной причастности Жиркова к коррупционным схемам с недвижимостью в подмосковном Железнодорожном.