СК заявил о продолжении расследования дела против заказчика и организатора убийства Немцова

Следственный комитет России заявил о продолжении расследования уголовного дела против предполагаемого заказчика и организатора убийства оппозиционного политика Бориса Немцова Руслана Мухудинова и его сообщников. Об этом Интерфаксу сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается», — сказала Петренко.

Ранее в четверг присяжные признали всех фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова виновными. Анзор и Шадид Губашевы, по версии следствия, следили и собирали информацию о политике, Хамзат Бахаев перевозил соучастников преступления.

Кроме того, присяжные посчитали доказанной вину Темирлана Эскерханова и бывшего военнослужащего батальона «Север» Заура Дадаева, который, по версии следствия, непосредственно убил Немцова 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.