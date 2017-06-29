В Бурятии пройдет международный музыкальный фестиваль

В Бурятии 14 и 15 июля состоится Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», он пройдет в этнокомплексе «Степной кочевник».

На фестивале в этом году выступят SunSay (Украина), Casuarina (Бразилия), Magnolian (Монголия), The Colors (Монголия), Jambinai (Южная Корея) и Jaakko Eino Kalevi (Финляндия). Среди российских участников — «Калинов мост», «Аргымак», Альберт Кувезин, Volga, Анжела Манукян.

«Фестиваль — это диалог культур, а не показательное костюмированное фольклорное представление. Этим объясняется принцип отбора музыкальных коллективов — участников фестиваля. Это профессиональные музыканты высокого уровня, которые на основе народной музыки создают современное музыкальное искусство», — рассказывают организаторы.

Фестиваль «Голос кочевников» пройдет в девятый раз.