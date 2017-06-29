Силуанов: Резервный фонд перестанут тратить с 2019 года

В правительстве планируют отказаться от трат Резервного фонда с 2019 года, заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Мы снижаем траты наших резервных фондов. В следующем году они будут в два раза меньше, чем в текущем году», — добавил министр.

По его словам, в Минфине предлагают также на 2% сократить расходы бюджета в 2018 году, чтобы создать резерв на сумму 77 млрд рублей.

Кроме того, глава Минфина рассказал, что использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2018-2020 годах должно сократиться и составит 171 млрд рублей.

К январю 2017 года объем Резервного фонда России составил 972,13 млрд рублей. Всего за 2016 год из фонда израсходовали 2,1 трлн рублей. В прошлом году его объем составлял 3,641 трлн рублей.

Ранее председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году.

По ее словам, к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2017 году израсходуют 1,8 трлн рублей, в 2019 году — 140 млрд рублей.

Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что Резервный фонд не будет исчерпан к концу 2017 года, вопреки прогнозам.

Максим Прошкин