В Петропавловске-Камчатском арестовали предполагаемого администратора «групп смерти»

Суд в Хабаровском крае заключил под стражу несовершеннолетнюю девушку, которая может являться администратором так называемой «группы смерти», ее подозревают в покушении на убийство, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Как полагают следователи, подозреваемая через Интернет связалась с администратором одной из суицидальных групп, «проживающим в западной части страны», чтобы стать «таким же, как и он».

После прохождения дистанционной подготовки несовершеннолетняя завела несколько аккаунтов в соцсетях и стала администратором. Она стала переписываться с потенциальными жертвами и рассылать приглашения вступить в игру.

«Одной из жертв злоумышленницы стала совершеннолетняя жительница Хабаровска. Подозреваемая, представляясь молодым человеком, втерлась в доверие к девушке и стала играть с ней в смертельную игру», — говорится в сообщении СК.

По заданию подозреваемоя жительница Хабаровска поднялась на крышу многоэтажного дома, чтобы спрыгнуть, однако была спасена.

«Следователи из Хабаровска провели обыск по месту жительства подозреваемой, изъяли компьютерную технику и дневники, которые она вела. Следствием будут допрошены лица из круга общения несовершеннолетней, изучены условия ее жизни», — отмечают в правоохранительных органах.

Ранее Следственный комитет по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении одного из администраторов «групп смерти» Филиппа Будейкина, известного как «Филипп Лис».

Будейкина обвиняют по статьям доведение до самоубийства и покушение на него (статья 110 УК РФ, часть 3 статьи 30, статья 110 УК РФ).

Напомним, следствие установило настоящие имена некоторых администраторов так называемых «групп смерти». В первую очередь Следственный комитет интересовали создатели и участники восьми сообществ, среди которых — «f57Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», F58rip, rinaniapoka.

Удалось подтвердить, что под псевдонимом «Филипп Море» в группах писал Филипп Челов из Краснодара.

Также установлены реальные имена и других участников. Это житель Волгоградской области Александр Питаев (псевдоним — «Александр Носферату»), Даниил Марченко («Адам Бер»), Дмитрий Макаричев («Рената Сахарова»).

О «группах смерти» в России заговорили после публикации «Новой газеты», в которой рассказывалось о таких сообществах.

После этого в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству. Помимо «групп смерти» речь в законопроекте также идет и о «зацепинге».

Максим Прошкин