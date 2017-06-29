В центре Донецка прогремел взрыв

В результате взрыва в центре Донецка произошло частичное разрушение здания библиотеки университета торговли, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«На бульваре Шевченко здание Университета торговли… совершен теракт», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, по информации Интерфакса, взрыв мог привести к гибели людей. Однако в МЧС ДНР не подтверждают информацию о пострадавших.

«Согласно предварительным данным, могла сработать закладка - самодельное взрывное устройство», — сказал источник агентству.

Позже в МЧС ДНР заявили, что в центре Донецка сработало взрывное устройство.

Максим Прошкин