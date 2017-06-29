Сенаторы предложили запретить курить возле подъездов и в лифте

Группа сенаторов внесла в Госдуму проект закона о запрете курения в лифтах и на расстоянии в 10 метрах от подъезда жилого дома. Документ размещен в базе законопроектов нижней палаты парламента.

«Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», — говорится в пояснительной записке документе.

По мысли сенаторов, жители многоэтажных домов становятся «заложниками» и не могут открыть окна, однако ситуация «усугубляется», когда на первом этаже располагается офис.

«Постоянное присутствие “дымящих" офисных сотрудников способно всерьез испортить жизнь, а также стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в т.ч. онкологии, у некурящих граждан», — уверены сенаторы.

Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко, Лариса Тюрина, Анна Отке, Татьяна Лебедева и Эдуард Исаков.

Ранее в российских поездах дальнего следования запретили курить электронные сигареты и вейпы.

Антитабачный закон, принятый в 2013–2014 годах, запрещает курение в общественных местах и ужесточает правила продажи табачных изделий. Курение в неположенном месте наказывается штрафом до трех тысяч рублей.

Максим Прошкин