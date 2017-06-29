Белый дом анонсировал первую встречу Трампа и Путина

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в Гамбурге 7-8 июля на саммите G20, передает Associated Press советник Трампа по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер.

По его словам, темой беседы двух лидеров государств могут стать «раздражители», а также сферы сотрудничества России и США.

Информация о том, что Трамп и Путин проведут встречу во время саммита, официально не подтверждалась обеими сторонами, однако в СМИ постоянно появлялись соответствующие публикации.

10 июня о возможной встрече президентов сообщало агенство Bloomberg.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться в Гамбурге на саммите G20, однако их переговоры пройдут без заявления для СМИ.

В начале мая глава МИД России Сергей Лавров встретился с Дональдом Трампом. По словам Лаврова, на встрече обсуждалась сирийская проблема, а также ситуация на Украине. Тогда же Лавров сообщил о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они встретятся в июле на саммите G20.

Перед этим президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Главы России и США три раза с момента инаугурации нового президента США говорили по телефону, но лично не встречались.

Максим Прошкин