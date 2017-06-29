Минобороны Украины: против попавшего в плен на Донбассе россиянина ведутся следственные действия

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская сторона проводит следственные действия с попавшим в плен на Донбассе россиянином Виктором Агеевым и после завершения процесса можно будет говорить о его обмене, передает РБК.

«Я не понимаю, почему Россия опровергает принадлежность захваченного к российским вооруженным силам», — сказал Полторак после встречи с министрами обороны стран-членов НАТО.

Министр утверждает, что у Киева есть доказательства того, что украинские спецслужбы пресекли деятельность диверсионно-террористической группы, двое из участников которой были «российскими военнослужащими».

Глава военного ведомства отметил, что один из участников группы был убит, а другой захвачен. Кроме того, при Агееве нашли документы, подтверждающие его службу в российской армии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры по защите прав россиянина Виктора Агеева.

«Могу предположить, что, безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите законных прав (Агеев, — ред.)», — заявил Песков.

Напомним, 27 июня «Би-би-си» сообщила, что российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, попал в плен украинским войскам в Луганской области.

Позднее в Минобороны сообщили, что Агеев не служил по контракту в российской армии. По информации ведомства, он проходил срочную службу в российской армии, а в мае 2016 года уволился и перешел в запас.

Максим Прошкин