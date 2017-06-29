СМИ: Трамп готовит список уступок Путину

Президент США Дональд Трамп планирует передать российской стороне список уступок, на которые готов пойти Вашингтон в отношениях с Москвой, передает The Guardian со ссылкой на экс-сотрудников администрации Белого дома

По их словам, американский президент обратился к советникам в своей администрации с просьбой проработать такой список, показать его Москве собираются на предстоящим саммите большой двадцатки в Гамбурге 7-8 июля.

Как пишет издание, разработкой списка может заниматься Совет по национальной безопасности. Ему поручено включить в документ две дипломатических дач российского представительства в Нью-Йорке. Их хакрыли в декабре прошлого года по решению бывшего президента США Барака Обамы.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер анонсировал встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Гамбурге 7-8 июля на саммите G20.

Информация о том, что Трамп и Путин проведут встречу во время саммита, официально не подтверждалась обеими сторонами, однако в СМИ постоянно появлялись соответствующие публикации.

10 июня о возможной встрече президентов сообщало агенство Bloomberg.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться в Гамбурге на саммите G20, однако их переговоры пройдут без заявления для СМИ.

В начале мая глава МИД России Сергей Лавров встретился с Дональдом Трампом. По словам Лаврова, на встрече обсуждалась сирийская проблема, а также ситуация на Украине. Тогда же Лавров сообщил о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они встретятся в июле на саммите G20.

Перед этим президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Главы России и США три раза с момента инаугурации нового президента США говорили по телефону, но лично не встречались.

Максим Прошкин