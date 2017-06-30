Минобороны Украины не исключило обмен задержанного в Луганской области россиянина Агеева

В отношении военнослужащего Виктора Агеева, взятого в плен на территории Луганской области, ведутся следственные действия, передает РБК со ссылкой на министра обороны Украины Степана Полторака.

После этого может решаться вопрос обмена Агеева.

«Я не понимаю, почему Россия опровергает принадлежность захваченного к российским вооруженным силам», — сказал Полторак.

По его словам, достаточно доказательств того, что украинские спецслужбы пресекли деятельность диверсионно-террористической группы, двое из участников которой были «российскими военнослужащими».

Полторак подтвердил, что один из участников группы был захвачен, а второй — убит.

Напомним, 27 июня «Би-би-си» сообщила, что российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, попал в плен украинским войскам в Луганской области. Это произошло после столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как стало известно позднее, во время столкновения был убит командир этой группы. По данным украинских СМИ, речь идет о «кадровом российском офицере» Александре Щербаке.

В Минобороны России сообщили, что Агеев не служил по контракту в российской армии. По информации ведомства, он проходил срочную службу в российской армии, а в мае 2016 года уволился и перешел в запас.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры по защите прав россиянина Виктора Агеева.