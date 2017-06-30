«Коммерсант»: полковника СК Максименко заподозрили во взятке «щенками элитной породы»

Следствие заподозрило бывшего главу Управления собственной безопасности Следственного Комитета, полковника Михаила Максименко в получении взятки «щенками элитной породы», передает «Коммерсант».

Максименко, обвиняемого в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), подозревают в получении других взяток. В частности, следствие считает, что владелец крупной строительной компании Дмитрий Смычковский передал Максименко подержанный автомобиль Jeep Wrangler стоимостью 1,5 млн рублей.

Помимо этого, следствие проверяет возможную взятку «в виде щенков элитной породы». При этом адвокаты Максименко заявили изданию, что «животных в деле их клиента нет», от дальнейших комментариев они отказались.

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Накануне стало известно, что в отношении Максименко завели еще одно уголовное дело. Речь идет об эпизоде, связанном с бизнесменом Смычковским. Это уже третье дело о взятке, возбужденное против Максименко.

В мае следствие возбудило второе уголовное дело в отношении Михаила Максименко о получении взятки в миллион рублей. По версии следствия, за эти деньги он должен был возбудить уголовное дело о краже элитных часов Hublot.

Ранее суд арестовал по обвинению в получении взятки в особо крупном размере трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России. Среди них оказался и глава управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (УМВиСБ) СКР Михаил Максименко.

Все трое подозреваются СУ ФСБ в получении взятки в размере 5 млн евро от вора в законе Захария Калашова, больше известного как Шакро Молодой, за развал уголовного дела против его соратника Андрея Кочуйкова. Ранее называлась сумма в 1 млн долларов.

Максименко, как следует из рассказа оперативника ФСБ, будто бы поручил своему заместителю, главе УСБ СКР Александру Ламонову, связаться с руководством ГСУ СКР для изъятия уголовного дела из производства окружного управления и его передачи в СК по Москве.