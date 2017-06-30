ОЗХО подтвердила применение химоружия в сирийском Идлибе

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила использование в апреле газа зарин при атаке на Хан-Шейхун в провинции Идлиб, передает Reuters.

«Множество людей, некоторые из которых скончались, подверглись воздействию зарина или похожего на него вещества.... Такой выброс газа можно объяснить только его применением в качестве химического оружия», — сказано в докладе миссии.

После доклада ОЗХО в Госдепартаменте США заявили, что выводы организации свидетельствуют об «отвратительных и очень опасных случаях использования режимом (президента Сирии Башара) Асада химического оружия».

Ранее использование зарина подтвердила французская разведка. В МИД Франции ссылаясь на источники отметили, что процесс изготовления зарина, использованного 4 апреля, типичен для сирийских лабораторий. Образцы веществ, взятых в Хан-Шейхуне, совпадают с образцами августа 2013 года, когда в пригороде Дамаска применили зарин.

Читайте также Правозащитники раскрывают детали химической атаки на сирийский Хан-Шейхун: версия российских военных не подтверждается

Напомним, жертвами атаки, которая произошла 4 апреля в провинции Идлиб, стали не менее 89 человек, еще более 557 получили ранения. У пострадавших были признаки химического отравления.

Власти США обвинили власти Сирии в совершении химатаки, а Россию — в поддержке режима Башара Асада.