Белый дом раскритиковал американские СМИ за трату времени на «ложные» сюжеты о России

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что руководство ССША осуждает СМИ за трату эфирного времени на ложные сюжеты о России, передает CNS News.

На сюжеты о России, по ее словам, американские СМИ с мая по июнь потратили в 70 раз больше времени, чем на новости об экономике.

«СМИ потратили одну минуту в вечерних новостях, говоря о налоговой реформе, три минуты — на инфраструктуру, пять минут — на экономику и создание рабочих мест, 17 минут — на здравоохранение и 353 минуты, атакуя президента и распространяя ложные истории про Россию», — сказала Сандерс.

Эти данные опубликованы на сайте центра Media Research Center (MRC). Организация проанализировала 364 репортажей американских телеканалов ABC, NBC и CBS. Центр пришел к выводу, 353 минуты (55%) эфирного времени занимали сюжеты о России.

Во вторник, 27 июня, трое журналистов CNN подали в отставку из-за материала о связях экс-советника президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи с директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. С телеканала ушли автор материала Томас Фрэнк, редактор, ответственный за подразделения журналистских расследований, Эрик Лихтбау и глава CNN Money Лекс Харрис.

В конце июня CNN опубликовал материал о связи команды президента США Дональда Трампа с РФПИ. В статье рассказывалось, что комитет по разведке американского сената заинтересовался встречей Скарамуччи с Дмитриевым на экономическом форуме в Давосе. Анонимный источник утверждал, что речь в ходе этой беседы могла идти о снятии антироссийских санкций. Сам Скарамуччи в комментарии телеканалу заявил, что случайно встретился с Дмитриевым в ресторане во время форума в Давосе в январе и лишь поздоровался с ним.

Спустя день телеканал удалил публикацию, объяснив это тем, что она «не соответствует редакционным стандартам CNN».