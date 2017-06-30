В МВД предложили переселять мигрантов на Дальний Восток

МВД разработало концепцию миграционной политики на 2018—2020 годы, согласно которой предлагается перенаправлять мигрантов на Дальний Восток и в Байкальский регион. Об этом «Коммерсанту» рассказали источник, близкий к администрации президента, а также собеседник в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН).

По мнению МВД, людей нужно привлекать в «приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы». Планируется, что для этого на Дальнем Востоке создадут необходимую инфраструктуру и упростят получение образовательных, медицинских и социальных услуг. Подъемные для граждан России предложили увеличить до 1 млн рублей.

Издание не исключает конфликта между МВД и Федеральным агентством по делам национальностей из-за передачи министерству права по адаптации мигрантов.

«Сейчас стало понятно, что проблемы, которые во всем мире создают иммигранты, требуют комплексного решения, в том числе в области адаптации», — сказал близкий в администрации президента источник, отметив, что сейчас «идут разговоры о необходимости вновь создать миграционную службу».

«Коммерсант» напоминает, что прошлую концепцию миграционной политики приняли в 2012 году. Ее предложили заменить новым документом из-за «политической нестабильности в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность».