Парламент Германии одобрил однополые браки

Нижняя палата парламента Германии (Бундестаг) одобрила законопроект об однополых браках, передает Reuters. «За» проголосовали 393 депутата, 226 парламентариев высказались «против», еще четверо воздержались.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проголосовала против.

Доккумент поддержали партии Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, которые ранее высказывались против. Свое решение партии поменяли после того, как Меркель призвала депутатов голосовать «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией.

Теперь законопроект будет рассматривать верхняя палата немецкого парламента (Бундесрат).

С 2001 года в Германии разрещены однополые союзы, но права таких браков ограничены. В частности, пары в таких союзах не могут усыновлять детей или пользоваться льготами при налогообложении. К 2017 году в Германии заключили около 34 тысяч однополых союзов.