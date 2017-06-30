«Ведомости»: правительство приняло бюджет до 2020 года без реформ

Правительство России одобрило предложенные Минфином проектировки бюджета на 2018–2020 годы, которые не предусматривают пенсионную и налоговую и другие реформы. С документом ознакомились «Ведомости». Собеседники газеты объясняют отсутствие в бюджете реформ их непопулярностью, в особенности на фоне предвыборного процесса.

В частности, при подготовке проектировок бюджета не было одобрено снижение ставки страховых взносов при повышении НДС, отмечает газета.

Правительство также не планирует масштабной приватизации – за три года в министерстве финансов рассчитывают получить всего 36,1 млрд рублей.

Из ключевых изменений в проектировках указано только бюджетное правило – расходы не могут быть выше суммы ненефтегазовых и нефтегазовых доходов и расходов на обслуживание госдолга страны.

Также проектировки включают в себя индексацию на инфляцию зарплат бюджетников. Она коснется около 5,8 млн человек и обойдется бюджету в 2018 году в 69 млрд рублей.

Дефицит бюджета, согласно проектировкам, должен уменьшиться до 0,8% ВВП к 2020 году. Основным источником финансирования станут внутренние займы – правительство планирует привлекать около триллиона рублей в год, а в 2020 году – почти 1,4 трлн.

В 2018 году резервный фонд закончится: будет потрачена купленная в 2017 году валюта (678 млрд руб.). После этого Минфин не планирует пополнять резервы.

Проектировки подготовлены по базовому варианту прогноза Минэкономразвития, который исходит из того, что нефть продается по 40 долларов за баррель и ежегодно индексируется на 2%.