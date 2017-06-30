Счетная палата обвинила СПбГУ в «неэффективной» трате 550 млн рублей бюджетных средств

Счетная палата России обвинила Санкт-Петербургский государственный университет в «неэффективной» трате более 553,69 млн рублей средств федерального бюджета. Об этом говорится в заключении Счетной палаты, передает ТАСС.

В документе говорится, что университет потратил 175,8 млн рублей на разработку проектной документации пяти объектов капитального строительства, «строительно-монтажные работы которых не предусмотрены ни в 2017 г., ни в плановом периоде 2018 и 2019 гг».

При этом более 377,8 млн потратили на приобретение медицинского оборудования, «которое на момент проверки не использовалось около полутора лет, к тому же гарантийный срок его обслуживания истек в декабре 2016 года», утверждается в заявлении Счетной палаты.

Как отмечает агентство, эти материалы Счетная палата направит в СПбГУ, Совет Федерации и Госдуму, а также отдельное обращение — в Генеральную прокуратуру России.