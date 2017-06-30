Правительство предложило отложить на полгода рост акцизов на сигареты

Правительство предложило оставить неизменными акцизы на сигареты до 1 июля 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внесенный в Госдуму законопроект.

Большинство акцизов вырастет с 1 января 2018 года, для сигарет же предлагается сохранить действующую ставку в 1 562 рублей за тысячу сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости.

При этом это не коснется остальных товаров табачной отрасли — сигарет, сигарилл и др. — акцизы на них будут подняты с 1 января следующего года.

По словам участников рынка, отсрочка роста акцизов даже на полгода — значимый срок. Это позволит производителям сэкономить на налогах и надеяться, что нелегальный сегмент не будет увеличиваться более быстрыми темпами.