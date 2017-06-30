Познер: Путин и РПЦ не ответили на вопрос, могут ли в России привлечь к уголовной ответственности за атеизм

Журналист Владимир Познер заявил, что так и не получил содержательного ответа от Русской православной церкви (РПЦ) на свой вопрос, могут ли в России привлечь к уголовной ответственности за атеизм по закону о защите прав верующих. Свой вопрос журналист также адресовал президенту Владимиру Путину, который также не ответил на него, рассказал Познер в беседе с Интерфакс.

Ранее, в мае, Познер обратился к РПЦ и Путину и попросил объяснить, сажают ли в России за атеизм. Этот вопрос Познер задал после приговора блогеру Руслану Соколовскому, который получил 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих .

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Напомним, в мае этого года Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам условно и обязательным работам. Суд запретил Соколовскому посещать массовые мероприятия, обязал не менять место жительства и работы без уведомления контролирующего органа, а также назначил блогеру испытательный срок — три года.