Суд арестовал второго подозреваемого в нападении на полицейского на акции 12 июня в Москве

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца второго подозреваемого в нападении на полицейского на несанкционированной акции против коррупции на Тверской улице 12 июня Расима Искакова. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает ТАСС.

Уроженца Республики Дагестан Искакова обвиняют в совершении сразу трех нападений на полицейского ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти). По версии следствия, Искаков применил насилие неопасное для жизни и здоровья в отношении бойца ОМОН и еще двух сотрудников полиции.

Как отмечает агентство, сам Искаков вину не признал, а от дачи показаний отказался.

Агентство указывает, что Искаков не имеет постоянного места жительства в Москве, проживает на улице и не работает. Уточняется, что он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных акциях.

12 июня в России прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками политика Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.

В Москве согласованная с властями акция должна была пройти на проспекта Сахарова. Однако вечером 11 июня Навальный объявил, что митинг переносится на Тверскую улицу, где должны пройти народные гуляния в честь официального праздника День России.