В Москве объявили штормовое предупреждение

В Москве ожидается резкое ухудшение погоды со второй половины пятницы, 30 июня, передает Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.

Там сообщили, что «с 13:00 в Москве ожидаются ливни, грозы, возможен град, порывы ветра местами до 17–22 м/с». Погоду в регионе испортит атмосферный фронт, приближающийся к Москве с юго-запада.

Как уточнили в метеобюро, в городе выпадет до трети месячной нормы осадков. Следить за тем, как непогода надвигается на столицу, можно, в частности, на «Яндекс.Погоде».

Коммунальные и экстренные службы столицы с четверга переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что июнь 2017 года в Москве стал самым холодным за последние 14 лет.

Напомним, 29 мая из-за непогоды в Москве пострадали 18 человек. Тогда в столицу пришли грозы с сильным дождем, градом и шквалистым ветром до 25–30 м/с.

Москвичи пожаловались на отсутствие от МЧС оперативного уведомления о непогоде. Вслед за этим ведомство стало рассылать смс-уведомления практически через день, однако это тоже вызвало критику. Пользователи соцсетей отметили, что хотели бы получать более подробное описание с пояснением.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам разобраться, почему москвичи так поздно получили смс-оповещения об урагане. В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков предложил штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы.