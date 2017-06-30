Из-за кибератаки «Инвитро» приостановила прием анализов в России, Казахстане и Белоруссии

Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» временно приостановила прием анализов в России, Казахстане и Белоруссии из-за кибератаки, сообщается на сайте компании.

Хакерская атака произошла 27 июня, в результате была повреждена инфраструктура компании на территории России и Белоруссии. Сообщается о перебоях в работе колл-центра.

«В данный момент предпринимаются все меры для устранения ущерба, нанесенного нашей инфраструктуре. Мы со всей ответственностью заявляем, что персональные данные наших клиентов не пострадали и не достались злоумышленникам», — подчеркнули в компании.

Ранее компьютеры десятков крупных компаний и госструктур в России и на Украине подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Позднее стало также известно об атаках на компьютеры в США, Индии и Китае.

Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, после чего на экране появляется требование перевести 300 долларов в биткоинах в качестве выкупа за возобновление работы. За два дня вирус-вымогатель принес хакерам больше $10 тысяч.