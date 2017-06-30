Глава ЦИК заявила о нарушениях при выдвижении мэра Екатеринбурга Ройзмана в губернаторы

Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова заявила о нарушениях при выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в кандидаты в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко». Об этом она сказала на заседании ЦИК, сообщает РБК.

«Я настоятельно рекомендую партии ко мне обратиться, еще не поздно всё исправить и организовать выдвижение без нарушений», — заявила Памфилова.

О каких именно нарушениях идет речь, глава ЦИК не уточнила. Представитель партии «Яблоко», в свою очередь, не смог оперативно предоставить комментарий РБК.

Ранее Znak.com со ссылкой на избирком Свердловской области сообщал, что выдвижение Ройзмана от партии может быть оспорено. Как отмечало издание, в облизбиркоме заявили, что решение о выдвижении кандидата на губернаторские выборы могло принять только региональное отделение партии, в то время как Ройзмана выдвинуло федеральное бюро «Яблока».

О возможных проблемах с выдвижением Ройзмана в губернаторы также сообщали «Ведомости». По данным газеты, в Кремле решили не пускать на предстоящие губернаторские выборы «сильных оппонентов» действующей власти, в частности Евгения Ройзмана — кандидаты якобы не смогут пройти муниципальный фильтр.

Такое решение источник «Ведомостей» объяснил опасениями администрации президента, что люди «не захотят голосовать два раза подряд». Разрыв между региональными и президентскими выборами небольшой, отмечает издание.

Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы. В следующем, 2018 году, россияне проголосуют за нового президента страны.