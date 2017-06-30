Силуанов объявил о решении объединить все резервные фонды в один

Министр финансов России Антон Силуанов объявил о решении объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщает РИА Новости.

«Вообще у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть Фонд национального благосостояния, есть Резервный фонд», — заявил министр.

Ранее, напоминает агентство, министр уже говорил, что такие планы обсуждались в Минфине. Идею подержали экс-глава Минфина, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

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Кроме этого, Силуанов рассказал о намерении властей направить на финансирование дефицита бюджета дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступят в бюджет от цены нефти выше 40 долларов за баррель в 2017 году.

По его словам, на это из Резервного фонда в следующем году будет выделены 623 млрд рублей.

Накануне Силуанов сообщил, что в правительстве планируют сократить вдвое траты всех резервных фондов в следующем году. Кроме этого, он говорил о планах отказаться от трат Резервного фонда с 2019 года, и о том, что использование средств ФНБ в 2018–2020 годах должно сократиться и составить 171 млрд рублей.

Также он сообщил о сокращении на 2% расходов бюджета в 2018 году для создания резерва на сумму 77 млрд рублей.

К январю 2017 года объем Резервного фонда России составил 972,13 млрд рублей. За 2016 год из фонда израсходовали 2,1 трлн рублей. В прошлом году его объем составлял 3,641 трлн рублей.

Резервный фонд — это часть средств федерального бюджета, которые используют для покрытия его дефицита. Формируется за счет нефтегазовых доходов и доходов от управления средствами самого фонда.

Фонд национального благосостояния — часть механизма пенсионного обеспечения россиян на длительную перспективу. Изначально он был призван страховать пенсионную систему. ФНБ хранился в ликвидных бумагах и использовался для борьбы с кризисом в 2008–2009 гг.