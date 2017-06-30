Адвокатское сообщество пожаловалось в Минюст на недопуск к подзащитным в СИЗО

Федеральная палата адвокатов направило письмо министру юстиции Александру Коновалову, в котором пожаловалась на то, что руководство СИЗО препятствуют беспрепятственному доступу к подзащитным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Палата потребовала «принять меры к неукоснительному исполнению» новых правил Уголовно-процессуального кодекса (УПК), принятых по инициативе президента страны и вступивших в законную силу в апреле этого года.

Речь идет об «адвокатах по соглашению», то есть о защитнике, которого нанял гражданин или его родственники.

Прежняя формулировка «адвокат допускается к участию в уголовном деле» была заменена на следующую: «Адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера».

Если раньше сотрудники изоляторов могли требовать от адвокатов письменного разрешения на встречу с подзащитным, то теперь адвокат «не нуждается в каком-либо допуске в дело со стороны следователя или суда», говорится в письме палаты.

Несмотря на это, сотрудники СИЗО продолжают отказывать адвокатам в допуске к подзащитным. Отказ мотивируют «отсутствием информации от следствия, дознавателя или суда об участии конкретного адвоката в судопроизводстве в качестве защитника».

Накануне председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов рассказал о том, что членов СПЧ с декабря прошлого года не пускают в учреждения Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).

По его словам, это произошло из-за начатой Генпрокуратурой России проверки ФСИН после встречи членов СПЧ с президентом России.