Погранслужба Украины сообщила о задержании российских пограничников в Херсонской области

В Херсонской области задержали двух человек без документов, которых украинские пограничники впоследствии определили как военнослужащих Пограничной службы ФСБ России. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко в фейсбуке.

Мужчин задержали в ночь на 30 июня на берегу Перекопского залива. Также украинские пограничники нашли лодку, на которой неизвестные причалили к берегу.

Имена задержанных не называются. По словам Назаренко, установить принадлежность задержанных к Погранслужбе ФСБ России удалось «во время предварительного опроса».

«По их словам, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и, таким образом, оказались на материковой части Украины», — заявил Назаренко.

Как заявил представитель украинского ведомства Олег Слободян, российская погранслужба направила запрос украинской стороне с просьбой предоставить информацию о двух российских военнослужащих.

«Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись на Украине», — считает Слободян.

Напомним, 27 июня «Би-би-си» сообщила, что российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, попал в плен украинским войскам в Луганской области. Это произошло после столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как стало известно позднее, во время столкновения был убит командир этой группы. По данным украинских СМИ, речь идет о «кадровом российском офицере» Александре Щербаке.

В Минобороны России сообщили, что Агеев не служил по контракту в российской армии. По информации ведомства, он проходил срочную службу в российской армии, а в мае 2016 года уволился и перешел в запас.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры по защите прав россиянина Виктора Агеева.

Мать взятого в плен в Луганской области россиянина Виктора Агеева Светлана обратилась к председателю алтайского отделения «Яблока» Александру Гончаренкову с просьбой содействовать в освобождении сына.