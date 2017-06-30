В Крыму из-за аварии пропали интернет и сотовая связь

В Крыму из-за аварии произошел массовый сбой в работе сотовой связи и интернета. Об этом РИА-Новости сообщил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

«Произошла аварийная ситуация, она связана с повреждением волоконно-оптической линии связи на участке Темрюк — Керчь. Поэтому был временно ограничен доступ к сети интернет абонентам, которые находятся в роуминге "К-телеком" и "КТК Телеком"», — пояснил Полонский.

Вице-премьер указал на снижение скорости в работе сети интернет большинства провайдеров. При этом международное телефонное соединение было ограничено, отметил он.

По словам Полонского, аварийные бригады выехали на поврежденный участок и планируют в течении дня восстановить связь в полном объеме.