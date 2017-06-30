Путин продлил российские контрсанкции до конца 2018 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до конца 2018 года, сообщает ТАСС.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство внесет президенту предложение о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года.

Как объяснил глава правительства, ответные меры на продление санкций вводятся для защиты национальных интересов и поддержки отраслевой экономики.

Днем ранее Евросоюз продлил санкции в отношении России. Решение было принято 22 июня на саммите Евросоюза.

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Напомним, российские контрсанкции вводят продуктовое эмбарго на ввоз ряда продуктов из стран Евросоюза, США и других. В списке запрещенных к ввозу продуктов, в частности, оказались мясные и молочные.

Позже были введены ограничения и на госзакупки товаров легкой промышленности. В перечень товаров попали ткани, верхняя одежда и проч.

Летом 2016 года правительство частично сняло эмбарго: из списка запрещенных к ввозу товаров исключили (только для целей детского питания) сушеные и замороженные овощи, мороженую говядину, а также мясо домашней птицы.

Также из списка исключили безлактозное молоко, мальков лосося и форели, семенной картофель, лук, гибридную сахарную кукурузу и лук, биологически активные добавки.

Осенью того же года правительство включило в перечень запрещенных к ввозу товаров соль (в том числе морскую).