В Госдуме выбрали текст присяги для вступления в гражданство

В Госдуме определились с вариантом присяги для вступления в российское гражданство. Об этом заявил первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, передает РИА Новости.

«Состоялось совещание с участием Володина, вот только что закончилось, там были представители рабочей группы, которая участвовала в подготовке текста. Мы посмотрели тексты, и есть текст, который решено было взять за основу — это текст Павла Крашенинникова (глава комитета, ЕР) с доработками экспертов. Фракции поддержали», — заявил Емельянов.

Текст присяги, выбранный депутатами, выглядит так:

Я, Фамилия Имя Отчество, добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать культуру, истории и традиции».

По словам самого Крашенникова, в написании текста, который был предложен им, участвовали Институт русского языка имени Пушкина, Общественная палата, Совет по правам человека, общественные организации, которые занимаются этой проблематикой.

Идея ввести присягу при получении российского гражданства принадлежит президенту России Владимиру Путину. С таким предложением он выступил 6 июня.

После этого парламентарии призвали граждан присылать свои варианты присяги, обещая их рассмотреть, а также предложили свои. Например, в тексте присяги главы ЛДПР Владимира Жириновского была такая формулировка: «Я никогда никому не позволю сдвинуть на миллиметр пограничные столбы моей страны».

По словам депутата Павла Крашенинникова, после введения присяги граждане не смогут иметь двойное гражданство с теми странами, в которых также обязывают давать присягу. Исключение будет только для тех государств, с которыми у России заключен договор.