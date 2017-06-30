В МЧС сообщили об одном пострадавшем во время шторма в Москве

Во время шторма в Москве пострадал как минимум один человек. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

«На Мироновской улице пострадала дама — на нее упала часть дерева — ветка», — сказали в МЧС.

Кроме того, в Москве зафиксировано несколько случаев падений деревьев — на места уже выехали сотрудники службы, добавили в МЧС.

Также в из-за шторма в аэропортах Москвы задержали больше тридцати рейсов, свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписание». В аэропорту Домодедово задержаны 17 рейсов, еще три отменены, 14 рейсов задержаны в аэропорту Шереметьево, а также три рейса во Внукове.

Также сообщается о приостановке движение поездов по часовой стрелке на МЦК — в районе станции Белокаменная на провод контактной сети упало дерево, рассказали РИА-Новостям в пресс-службе МЦК.

Ранее в пятницу Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро сообщал о резком ухудшении погоды со второй половины дня в Москве.

Сообщалось, что «с 13:00 в Москве ожидаются ливни, грозы, возможен град, порывы ветра местами до 17–22 м/с».

Как уточнили в метеобюро, в городе выпадет до трети месячной нормы осадков. Коммунальные и экстренные службы столицы с четверга переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.

Также в столичном метеобюро сообщили, что июнь 2017 года в Москве стал самым холодным за последние 14 лет.

Напомним, 29 мая из-за непогоды в Москве пострадали 18 человек. Тогда в столицу пришли грозы с сильным дождем, градом и шквалистым ветром до 25–30 м/с.

Москвичи пожаловались на отсутствие от МЧС оперативного уведомления о непогоде. Вслед за этим ведомство стало рассылать смс-уведомления практически через день, однако это тоже вызвало критику. Пользователи соцсетей отметили, что хотели бы получать более подробное описание с пояснением.