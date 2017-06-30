Спустя две недели полиция стала вызывать участников акции 12 июня для составления протоколов

Спустя две недели после протестной акции в Москве ее участникам стали приходить уведомления о необходимости явиться в ОВД для составления административных протоколов. Об этом в своем фейсбуке 29 июня сообщила активистка Ирина Яценко.

Активистка опубликовала фотографию такого уведомления из ОВД «Тимирязевский», которое пришло одному из задержанных на акции 12 июня.

«ОВД-Инфо» уточнило, что это уведомление получил Владимир Арсентьев, который находился на акции как корреспондент газеты «За права человека». Он был задержан и доставлен в ОВД, но позже его отпустили без составления протокола.

В пятницу, 30 июня, РБК в пресс-центре МВД России подтвердили эту информацию. Там сообщили, что ведомство будет вызывать в полицию участников акции против коррупции 12 июня, в действиях которых полицейские усмотрели «признаки составов административных правонарушений».

В МВД пояснили, что «ряд активных участников акции, которые не были задержаны 12 июня сотрудниками полиции» были обнаружены в ходе проверки видеозаписей с места проведения несогласованной акции.

«В случае неявки лица или его законного представителя, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, если оно извещено в установленном законом порядке, протокол об административном правонарушении составляется в его отсутствие», — заявили в пресс-центре.

Согласно ст. 28.5 КоАП, протокол об административном правонарушении должен быть составлен немедленно, в крайнем случае — если требуется дополнительное выяснение обстоятельств — в течение двух суток после правонарушения, отмечает «ОВД-Инфо».