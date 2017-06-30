В Подмосковье от удара молнии погиб мужчина

В результате удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья погиб мужчина. Об этом сообщили в Минздраве Московской области, передает Интерфакс.

По данным источников агентства, в Москве из-за непогоды пострадали пять человек: в частности, одного человека придавило упавшее дерево по адресу Рижский проезд, 9, а на улице Бачуринская около дома 11 рабочего придавило бетонным кольцом.

«Погибших в результате ненастья пока нет, все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести», — заявил собеседник агентства.

При этом в московском МЧС подтверждают информацию только об одном пострадавшем.

30 июня над Моской и Подмосковьем прошел грозовой фронт. Синоптики прогнозировали, что этот шторм может побить многолетний рекорд по числу выпавших осадков.

Из-за шторма в аэропортах Москвы задержали больше тридцати рейсов, свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписание».