Сайт «Je suis Maidan» оказался недоступен

Сайт, на котором неизвестные опубликовали ссылки на аккаунты в соцсетях участников митинга против коррупции 12 июня, 30 июня оказался недоступен.

В кэш сохранилась последняя версия сайта, перечеркнутого табличкой «Removed» («Удалено», — ред.). Был ли сайт взломан или его удалили анонимные создатели, неизвестно.

На главной странице сайта, который появился в сети 26 июня, были опубликованы фотографии 30 человек, которых создатели «Je suis Maidan» назвали «участниками оппозиционных митингов» и «героями 12 июня». Снимки сопровождались ссылками на аккаунты соцсети «ВКонтакте», получить которые создатели портала смогли с помощью сервиса по распознаванию лиц FindFace.

«Оставьте надежды — вас тоже найдут!», — пообещали создатели «Je suis Maidan» и разместили на сайте ссылку на FindFace, предлагая пользователям продолжить поиск участников акции самостоятельно.

Отметим, что основатель сервиса Максим Перлин публично заявил, что разработчики FindFace не имеют отношения к «Je suis Maidan». Однако на одноименном канале сервиса YouTube до сих пор доступен ролик, автор которого показывает, как с помощью гигапиксельной панорамы, опубликованной телеканалом Life, можно найти в соцсети участников митинга.

В комментарии «Открытой России» Максим Перлин пояснил, что ролик выложил «один из пользователей сервиса, который бесплатно захотел вести социальные сети». «Мы за них ответственности не несем, но если бы нам не понравилось капитально, мы бы попросили это убрать», — сказал он.

FindFace предусматривает платную функцию «скрыть меня в результатах», которая исключает аккаунт пользователя из результатов выдачи.

По информации «Новой газеты», несколько пользователей попали на сайт по ошибке — рядом со ссылкой на их аккаунты были опубликованы фотографии посторонних людей.

«На митинге я не присутствовал, фото не мое. Сильной травли не было, в первый день пришло три сообщения, в двух из них добрые люди предупредили о появлении сайта», — сообщил «Новой газете» один из пользователей.