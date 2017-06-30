Telegram выпустил обновление с «инструментами антицензуры»

Мессенджер Telegram обновил настройки мобильного приложения для обхода блокировок. В новой версии 4.1 для мобильных устройств появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов.

Сообщение появилось в блоге компании под заголовком «Свобода слова».

«Мы верим в свободное и безопасное общение. Наша обязанность — предлагать технологии для защиты прав наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова во всем мире», — заявили в компании.

Настроить прокси-сервер можно в разделе Data and Storage (данные и хранилище).

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать мессенджер, если тот не зарегистрируется в соответствии с законами России.

28 июня создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор отказался от желания получить доступ к личной переписке пользователей, а запрашиваемые ведомством данные хранятся в открытом доступе, поэтому он не будет возражать против регистрации.

После этого Роскомнадзор пообещал внести Telegram в реестр организаторов распространения информации в ближайшее время.

Жаров потребовал от Дурова передать данные о сервисе для включения мессенджера в реестр 19 июня.