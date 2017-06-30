«Фонтанка»: в Петербурге напали на сотрудницу Центра «Э»

На сотрудницу Центра «Э» утром 30 июня напали на выходе из здания полиции в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, на нее напал отец молодого человека, задержанного при ее участии год назад.

На своей машине он перегородил дорогу женщине, когда та выезжала из здания управления собственной безопасности ГУ МВД на улице Жукова.

После этого мужчина стал угрожать расправой, бить по машине, пытаться открыть двери или разбить окно.

Женщина вызвала подмогу. При появлении дежурных нападавший скрылся. Сейчас ведется его поиск. Сотрудница Центра «Э» написала заявление о нападении.

В мае 2016 года в Петербурге избили двух музыкантов. По версии следствия, молодой человек и его знакомая сочли, что они похожи на антифашистов.

Дело расследуется по статье «побои». Недавно подозреваемый вышел из колонии, где он сидел за нападение на 14-летнего уроженца Азербайджана. Следствие квалифицировало деяние как хулиганство.