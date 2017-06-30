Член «Открытой России» в Татарстане покинул Россию из-за преследований

Зампредседателя движения «Открытая Россия» в Татарстане Илья Новиков временно покинул Россию «шантажа и запугивания» со стороны правоохранительных органов. Об этом активист сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Как утверждает Новиков, правоохранительные органы «путем шантажа и запугивания» пытаются привлечь его в качестве свидетеля «по очевидно сфабрикованным уголовным делам».

«Постоянные попытки проведения обысков и выемок по месту моей работы, проводимые с грубейшими нарушениями закона, превратились, по сути, в процессуальный терроризм со стороны оперативников МВД, направленный на то, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. За всем этим полицейским произволом отчетливо виден политический заказ, который даже никто не пытается скрывать», — написал Новиков.

Активист уточнил, что принял решение покинуть Россию после консультации с адвокатом, добавив, что намерен вернуться в страну при первой возможности.

26 мая сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями казанского МВД пришли с обысками в компанию регионального руководителя «Открытой России» Ильи Новикова «Райдэн».

Ранее 27 апреля кировский районный суд Казани арестовал Илью Новикова за агитацию с призывом придти на протестную акцию «Надоел». Его арестовали по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).