Новая газета

Марин Ле Пен предъявили обвинения по делу о фиктивных рабочих местах

Политика

Прокуратура Франции предъявила обвинения лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве ее помощников. Об этом сообщает агентство AFP.

«Обвинения предъявлены по статье о злоупотреблении доверием», — сообщил агентству адвокат лидера правой партии.

Ранее AFP сообщало, что французская прокуратура вызвала лидера партии «Национальный фронт» для дачи показаний по делам о финансовых нарушениях.

Как отмечает агенство, по данным французских следственных органов, телохранитель Ле Пен Тьерри Лежье и руководительница ее канцелярии Катрин Гризе получали деньги как ее помощники в Европарламенте при этом работая исключительно на партию «Национальный фронт». Правоохранители ранее провели допрос Лежьем и Гризе, по итогам которого Гризе предъявили обвинения в присвоении средств, незаконно полученных путем превышения должностных полномочий.

Теги:
обвинения, франция , ле пен
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