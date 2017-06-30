Марин Ле Пен предъявили обвинения по делу о фиктивных рабочих местах

Прокуратура Франции предъявила обвинения лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве ее помощников. Об этом сообщает агентство AFP.

«Обвинения предъявлены по статье о злоупотреблении доверием», — сообщил агентству адвокат лидера правой партии.

Ранее AFP сообщало, что французская прокуратура вызвала лидера партии «Национальный фронт» для дачи показаний по делам о финансовых нарушениях.

Как отмечает агенство, по данным французских следственных органов, телохранитель Ле Пен Тьерри Лежье и руководительница ее канцелярии Катрин Гризе получали деньги как ее помощники в Европарламенте при этом работая исключительно на партию «Национальный фронт». Правоохранители ранее провели допрос Лежьем и Гризе, по итогам которого Гризе предъявили обвинения в присвоении средств, незаконно полученных путем превышения должностных полномочий.