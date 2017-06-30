В Госдуму внесли законопроект о запрете сервисам онлайн-такси хранить данные за рубежом

Депутат от партии «Единая Россия» Вячеслав Лысаков 30 июня внес в Госдуму законопроект о запрете сервисам онлайн-такси хранить данные за рубежом. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ вводит понятие «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси», устанавливает особенности работы агрегаторов и прописывает их обязанности.

В пояснительной записке отмечается, что агрегаторы таксомоторных услуг имеют огромный потенциал, однако в настоящее время их деятельность законодательно не урегулирована.

В связи с этим, «существуют значительные риски предоставления агрегаторами недостоверной информации о качестве и безопасности транспортных услуг». Это, по мнению Лысакова, влечет за собой нарушение законных прав и интересов граждан и создает угрозу безопасности для их жизни и здоровья.

Также отмечается, что ряд агрегаторов использует технические средства связи, расположенные за пределами России, и это делает невозможным пресечение деятельности недобросовестного агрегатора, даже в том случае, «если результатом такой деятельности является систематическое причинения вреда жизни граждан».

По мнению Лысакова, принятие законопроекта должно способствовать выводу нелегальных перевозчиков, работающих в теневом секторе.