В Москве и Подмосковье из-за грозы погибли несколько человек

В Москве из-за грозы погиб один человек, передает Интерфакс со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что 42-летний мужчина погиб от удара молнии. О втором погибшем в Дмитровском районе Подмосковья сообщалось ранее.

Девять человек пострадали, среди них — двое мужчин и семь женщин. «Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще четырех — как средней тяжести. Они получили ушибы и переломы», — рассказал собеседник агентства.

Ветер повалил сотни деревьев. Одно из них упало на пути Московского центрального кольца. К 17:00 в «Мосводосток» поступило 75 заявок о подтоплении.

В пятницу, 30 июня, над Моской и Подмосковьем прошел грозовой фронт. Синоптики прогнозировали, что этот шторм может побить многолетний рекорд по числу выпавших осадков. Ожидается, что «третья волна ливней» подойдет к столице в 20:00.