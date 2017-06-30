Суд арестовал на 15 суток «потерявшихся» на Украине российских пограничников

Каланчакский суд арестовал на 15 суток задержанных на Украине двоих российских пограничников, передает Интерфакс. Имена военнослужащих не раскрываются.

«Уже состоялось заседания Каланчакского суда относительно двух российских военнослужащих. На основании представленной Госпогранслужбой информации их арестовали на 15 суток», — рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

При этом в ФСБ России признали, что задержанные — сотрудники ведомства. По данным пресс-службы ФСБ, во время учений они сбились с маршрута.

«В ночь с 29 на 30 июня 2017 года в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее в пятницу глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил, что в ночь на 30 июня в Херсонской области задержали двух человек без документов, которых украинские пограничники впоследствии определили как военнослужащих Пограничной службы ФСБ России.

Сами задержанные рассказали, «выполняли роль учебных нарушителей границы» во время учений, но сбились с маршрута и оказались на материковой части Украины.