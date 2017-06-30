Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с теневой экономикой

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с крупнейшей теневой экономикой, передает РБК со ссылкой исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

Как следует из исследования, объем теневой экономики в России составляет 39% (33,6 трлн рублей) от прошлогоднего ВВП страны. По оценкам экспертов, к 2025 году этот объем сохранится.

Первое место в рейтинге занимает Азербайджан (67%), на втором месте находится Нигерия (48%). На третьей строчке — Украина (46%), а на пятой — Шри Ланка (37%).

Наименьший объем теневой экономики у США (7,8%), Японии (10%) и Китая (10,2%).

В 2016 году доля теневого сектора в глобальном ВВП составила 22,66%. Ожидается, что к 2025 году она сократится и будет равна 21,4%