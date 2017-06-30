Власти Москвы не согласовали акцию «За свободный интернет»

Мэрия Москвы отказала «Парнасу» в проведении 9 июля акции «За свободный интернет», передает ТАСС.

«Данное публичное мероприятие не может быть согласовано с учетом масштабных мероприятий по обеспечению мер безопасности при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года», — заявили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Усиленные меры снимут 13 июля. В департаменте также отметили, что ремонтные работы по программе «Моя улица» также могут помешать провести шестие.

Накануне «Парнас» и организация «Роскомсвобода» подали заявку на проведение марша «За Свободный Интернет». Планировалось, что шествие пройдет от станции метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова.

В мае президент России Владимир Путин ввел ограничения на митинги во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018. Согласно документу, все публичные мероприятия и митинги будут проходить только в тех местах и в то время, которое определит местная администрация.

Особые правила будут действовать в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года.